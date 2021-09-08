Среда, 8 Сентября 2021 12:17

АрмИнфо. Обвиняемый в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, отмывании денег в особо крупных размерах бывший председатель Следственного комитета РА, бывший генеральный прокурор Агван Овсепян арестован. Соответствующее решение принял столичный суд общей юрисдикции.

Как рассказал адвокат Овсепяна Сасун Рафаелян, защита обжалует данное решение суда в вышестоящей инстанции. <Мы обязательно подадим жалобу в Апелляционный суд, просто решения пока не получили. Вчера была опубликована заключительная часть решения суда. После получения текста решения мы ознакомимся с ним, после чего представим жалобу>, - отметил Рафаелян.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на Специальную следственную службу, в ходе следственных мероприятий в рамках уголовного дела были получены доказательства о том, что Овсепян, находясь в должности генпрокурора Армении, а после главы Следкомитета руководил рядом предприятий. Кроме того, он получил взятку в размере 190 млн. драмов, незаконно присвоил имущество на 800 млн. драмов, а также легализировал полученные преступным путем средства в размере свыше 1.2 млрд драмов. А.Овсепяну предъявлено обвинение по статье 310, п.2 ч.4 статьи 311, п.1 ч.3 статьи 178 и п.1 ч.3 статьи 190 УК. Он был заключен под стражу накануне, 7 сентября. Напомним, что Агван Овсепян занимал должность генпрокурора Армении с марта 2004 года по сентябрь 2013г., после чего с июля 2014 по июнь 2018 года Следственный комитет Армении.