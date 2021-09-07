Вторник, 7 Сентября 2021 22:00

АрмИнфо.Доля драма в реализации проектов на территории Армении будет «драматическим» образом расти, заявил глава Евразийского Банка Развития (ЕАБР) Николай Подгузов на церемонии подписания соглашения о предоставлении одному из крупнейших армянских банков – Ардшинбанку - кредитной линии на $20 млн, отвечая на вопрос АрмИнфо о «самочувствии армянского драма в кредитном портфеле Банка».

Отметим, что согласно новой Стратегии ЕАБР на 2022 – 2026 гг Банк намерен существенно увеличить кредитование стран – партнеров в национальных валютах. По словам Подгузова, за последние годы значительно вырос спрос в кредитных ресурсах, номинированных в национальных валютах. По его словам, в силу размера экономик, сегодня в активах Банка превалируют рубли и тенге, но потребность финансирования в драмах и других валютах «малых экономик» также присутствует. Он отметил, что с этой целью, например, Банк планирует выпуск облигационного займа ЕАБР в армянских драмах, таким образом, чтобы иметь возможность направлять ликвидность на финансирование армянских проектов именно в национальной валюте.

Вместе с тем, отвечая на вопрос АрмИнфо о возможностях не ограничиваться финансированием в «малых экономиках» инфраструктурных проектов на основе частно-государственного партнерства, а больше уделять внимание проектному финансированию конкретных предприятий, кластеров в рамках интеграционной стратегии стран-участников ЕАЭС и с целью поддержания процесса реиндустриализации Армении, Подгузов отметил, что эта задача будет решаться в ходе совместной работы с правительством страны после уточнения политики экономического развития. «Здесь для нас очень важна кооперация с правительством Армении с точки зрения того, каково видение правительства страны на развитие экономики, каким образом мы будем совместно решать задачи развития. Такого рода общение осуществляется, и я уверен, что мы решим и эти задачи.

«Действительно крупные проекты должны быть направлены на интеграцию в Евразийским экономическом пространстве. Поэтому нам крайне интересно и в этом плане реализовывать так называемые трансграничные проекты, которые затрагивают несколько государств. Это специфика нашей работы как банка развития, которая предполагает больший фокус на инфраструктуре, на создании глобальных условий для функционирования экономики», - подчеркнул предправления ЕАБР. В качестве примеров он подчеркнул активно продвигаемый Банком глобальный проект, который будет интересен и Армении, по созданию единой товарно-проводящей сети ЕАЭС. «То есть на все пять государств Союза будет создана логистическая система, которая позволит осуществлять продовольственные поставки, решать проблему продовольственной безопасности всего экономического пространства», - сказал Подгузов.

Что касается восстановления промышленного потенциала Армении, процесса реиндустриализации страны, то безусловно, Банк постоянно находится в состоянии общения с конкретными компаниями. К примеру, ЕАБР участвует в проекте модернизации Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК). Он подчеркнул, что Бвнк активно инвестирует в финансовую инфраструктуру и при поддержке ЦБ РА активно работает с Армянской фондовой биржей (AMX) и здесь есть определенные достижения. «Мы в этом году профинансировали обновление подвижного состава ЮКЖД и это достаточно крупные инвестиции. Таким образом у нас есть проекты и они появятся еще в большем количестве после того, как мы уточним политику экономического развития вместе с правительством Армении», - резюмировал глава ЕАБР.