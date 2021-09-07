Вторник, 7 Сентября 2021 21:59

АрмИнфо.Евразийский Банк Развития (ЕАБР)предоставил Ардшинбанку кредитную линию на сумму $20 млн сроком на 3 года для оказания финансовой поддержки сектору малого и среднего бизнеса Армении (МСБ). Соответствующее соглашение 7 сентября подписали председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов и председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян.

"Сотрудничество с Евразийским Банком Развития для нас стало уже традицией. Первый договор между нами на сумму $10 млн был подписан еще в 2014 году и также предназначался сфере МСБ, а в 2017 году ЕАБР выделил Ардшинбанку $20 млн на финасирование внешнеторговых операций. Новый кредит также на сумму $20 млн станет еще одним импульсом в расширении наших возможностей по финансированию предприятий малого и среднего бизнеса", - сказал в ходе подписания документа председатель Правления Ардшинбанка Артак Ананян. Он высоко оценил взаимоотношения с ЕАБР, в частности, отметив, что в лице Ардшинбанка ЕАБР имеет на армянском рынке надежного и долгосрочного партнера.

"Мы будем продолжать двигаться в сторону как расширения данного кредита, так и вовлечения нашего банка в новые программы, связанные со стратегией ЕАБР в регионе", - подчеркнул А. Ананян.

В свою очередь председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что ЕАБР придает большое значение созданию условий на территории стран-участников Банка для развития малого и среднего бизнеса. "Особо важную роль сектор МСБ играет для малых экономик. С учетом нового договора с Ардшинбанком объем инвестиций ЕАБР в финансовый сектор Армении составит $117 млн, и эти средства станут дополнительным стимулом социально-экономическому развитию Республики. Ведь появление новых компаний и расширение бизнеса - это и создание новых рабочих мест, и новые возможности для экспорта и роста сопутствующих отраслей, инфраструктуры", - подметил Н. Подгузов, сообщив, что, согласно стратегии ЕАБР на 5 лет, объем вложений в Армении составит около $300 млн, а мулипликативный эффект от вложений ЕАБР, с учетом активности партнеров, может достичь до $1 млрд.

"Данный кредит свидетельствует об уверенности ЕАБР в стратегии и перспективах Ардшинбанка, и будет направлен на расширение спектра предоставляемых малому и среднему бизнесу банковских услуг", - подчеркнул председатель Правления ЕАБР.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.06.2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк занимает 2-ую позицию по объему кредитных вложений - $1.3 млрд или 15,4% в суммарных кредитах по рынку. А по объему кредитования сферы МСБ Ардшинбанк занимает 4-ую позицию - $147.7 млн. Ардшинбанк лидирует по объему кредитования промсектора, занимает 2-ую позицию по кредитованию общепита и сферы услуг, строительного сектора, сферы транспорта и связи, и входит в TOP-5 по кредитованию торгового сектора. I полугодие 2021г Банк завершил с чистой прибылью в $12.8 млн, занимая по этому показателю 2-ую позицию на рынке.

Отметим, что накануне председатель Правления ЕАБР Николай Подгузов на встрече с вице-премьером Армении Суреном Папикяном заявил, что Евразийский Банк Развития заинтересован в существенном увеличении портфеля в Армении в ближайшие 5 лет, серьезно рассматривая возможности для экономических инвестиций. Согласно Стратегии Банка на 2022-2026гг, совокупный размер инвестиций ЕАБР в Армении, Киргизии и Таджикистане достигнет к 2026 году $500 млн. Как говорится в документе, для каждой из стран-участниц Банка будут разработаны отдельные стратегии с учетом макроэкономических характеристик. С целью достижения целей устойчивого развития (ЦУР) и усиления проектной деятельности в странах с "малыми" экономиками Банком планируется быстрое реагирование на потребности и качественное усиление территориальных офисов его присутствия, гибкий подход к ценообразованию кредитных, инвестиционных, комиссионных продуктов, адаптивный подход к реализации в них проектов.

Напомним, что Евразийский Банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.