Вторник, 7 Сентября 2021 21:52

АрмИнфо.Одним из приоритетов внешней политики Армении является углубление и укрепление традиционных дружественных отношений с Индией и вывод политического диалога и взаимодействия на качественно новый уровень. Об этом заявил министр иностранных дел Арарат Мирзоян в ходе встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Армении Кишаном Дана Девала.

Как сообщает пресс-служба МИД, в качестве важных направлений сотрудничества с Индией Мирзоян выделил торгово-экономические направления, сферы транспорта и коммуникаций, информационных технологий, обороны, здравоохранения, культуры, образования и науки. В плане полноценного использования потенциала, имеющегося в экономической сфере, была отмечена важность работы армяно-индийской межправительственной комиссии.Согласно источнику, собеседники также обсудили текущие развития вокруг международного транспортного коридора <Север-Юг>.

Коснувшись сотрудничества стран на многосторонних площадках, стороны с удовлетворением констатировали последовательность взаимного содействия в рамках международных организаций. В этом контексте министр Мирзоян отметил важность избрания Индии в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН на 2021-2022 гг. с точки зрения укрепления международной безопасности.

Министр иностранных дел также обратил внимание Посла Индии на ситуацию, создавшуюся в результате проникновения ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении. В этой связи Арарат Мирзоян высоко оценил принципиальную позицию Индии, а также последовательную поддержку, направленную на мирное и всеобъемлющее урегулирование карабахского конфликта.