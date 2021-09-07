Вторник, 7 Сентября 2021 21:35

АрмИнфо. Запускается одна из успешных и долгожданных программ Америабанка - "Поколение Америя 13". Как отмечается в сообщении банка, программа представляет собой уникальную возможность для молодых людей в возрасте от 21 года до 27 лет, желающих начать свой профессиональный путь в Америабанке, приобрести новые навыки и опыт, стать конкурентоспособными специалистами.

Срок подачи заявок на участие в программе истекает 21 сентября 2021г.

В текущем году участники программы "Поколение Америя 13" будут специализироваться в сфере бизнес обслуживания, посещая тренинги и творческие дискуссии, будут находить человекоцентричные решения и ключ к секретам отличного обслуживания клиентов, приобретут профессиональные навыки и ознакомятся с инновационными подходами под руководством опытных Америйцев. На протяжении всей программы участники будут получать определенную оплату.

Молодые люди, преодолевшие этапы отбора, будут получать практические знания в течение трех месяцев, знакомясь с передовым опытом ведения современного бизнеса. Для участия в программе требуется высшее профессиональное образование, навыки общения, чувство ответственности, а также желание приобретать новые знания и непрерывно развиваться.

"Поколение Америя" - уникальная платформа для работодателя и молодых выпускников лучших целевых ВУЗ-ов, предоставляющая им широкие возможности для профессионального и карьерного роста. По завершении программы участники, наилучшим образом применившие приобретенные знания и опыт, получат возможность продолжить свою карьеру в Америабанке, став сотрудниками одного из многочисленных филиалов или контактного центра банка.

C 2012г. по настоящее время было реализовано 12 программ "Поколение Америя", в результате которых к команде Америабанка присоединилось более 230 сотрудников. С более подробной информацией о программе "Поколение Америя" можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Америабанк - один из наиболее динамично развивающихся банков Армении, который является одним из самых стабильных и крупнейших финансовых учреждений страны. Америабанк - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги в комплексном пакете. Америабанк является лидером банковской системы РА по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, капитал).