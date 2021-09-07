Вторник, 7 Сентября 2021 18:20

АрмИнфо.IDBank раньше времени завершил размещение долларовых облигаций под аббревиатурой AMANLBB2DER5.

Общий объём эмиссии - 5 миллионов долларов США, годовой купонный доход - 4%, купон будет выплачиваться ежеквартально, срок обращения составляет 27 месяцев.

Облигации пройдут листинг на «Армянской фондовой бирже» и будут котироваться со стороны Marketmaker-а.

Привлеченные по номинальным облигациям денежные средства считаются гарантированным банковским вкладом и гарантированы «Фондом гарантирования возмещения вкладов».

Вы можете найти облигации IDBank-а в приложении Idram&IDBank, просто войдя в раздел «Банкинг» в приложении Idram&IDBank и выбрав раздел «Облигации». В приложении представлена вся необходимая информация об облигациях - аббревиатура, количество, номинальная стоимость, годовая процентная доходность, дата выплаты купона, дата погашения купона.

Проспект Облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением Председателя ЦБ PА N1/392A от 23-го июля 2021 года. Электронная версия проспекта и основные условия выпуска размещены на официальном веб-сайте IDBank-а.