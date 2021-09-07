Вторник, 7 Сентября 2021 18:04

АрмИнфо. По обвинению в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, отмывании денег в особо крупных размерах в Армении был задержан экс-генпрокурор, бывший председатель Следственного комитета РА Агван Овсепян. Об этом сообщает Специальная следственная служба.

Согласно источнику, в результате расследования были получены доказательства о том, что Овсепян, находясь на должности генпрокурора Армении, а после главы Следкомитета руководил рядом предприятий. Кроме того, он получил взятку в размере 190 млн. драмов, незаконно присвоил имущество на 800 млн. драмов, а также легализировал полученные преступным путем средства в размере свыше 1.2 млрд драмов.

Согласно источнику, дополнительная информация будет представлена в ходе предварительного следствия.

Напомним, что Агван Овсепян занимал должность генпрокурора Армении с марта 2004 года по сентябрь 2013г., после чего с июля 2014 по июнь 2018 года занял пост председателя Следственного комитета Республики Армения.