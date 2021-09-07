Вторник, 7 Сентября 2021 17:41

АрмИнфо. МИД Армении отреагировал на проведение азербайджано-турецких учений в Кашатагском районе.

<Мы рассматриваем проведение турецко-азербайджанских военных учений у границы между Арменией и Арцахом, в Лачинском коридоре, как действие, наносящее ущерб шагам, направленным на деэскалацию, что не соответствует духу трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и подрывает усилия по установлению длительного мира, безопасности и стабильности в регионе>, - говорится в комментарии пресс-секр етаря МИД Армении Ваана Унаняна.

Накануне, Минобороны Азербайджана сообщило о проведении учений с Турцией в Кашадагском районе Арцаха.