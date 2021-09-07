Вторник, 7 Сентября 2021 17:41

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 8-9 сентября с официальным визитом посетит Грузию, сообщает пресс-служба главы правительства.

В рамках встречи Пашинян встретится с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и президентом Саломе Зурабишвили.

Планируются армяно-грузинские переговоры на высоком уровне, после которого главы правительства Армении и Грузии выступят с заявлениями для прессы.

В рамках визита Никол Пашинян на Площади героев в Тбилиси возложит венок и воздаст дань уважения.

Отметим, что премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили 12 мая с.г. посетил Армению с официальным визитом. Он впервые находился с официальным визитом в РА после назначения на пост премьер-министра. Ранее Гарибашвили посещал Армению в статусе премьера Грузии в 2014 году, а также в должности главы оборонного ведомства в 2020 году. 24 августа на заседании парламента по обсуждению программы правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что 8 сентября с официальным визитом посетит Грузию. "Не могу не отметить личный вклад премьер-министра Гарибашвили в организацию возвращения наших 15 пленных 12 июня", - сказал Пашинян.

Напомним, что в сентябре 2018 года премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в ходе визита в Армению предложил довести объем взаимного товарооборота до $1 млрд. Между тем, товарооборот Армении с Грузией, в 2020 году составил $129 млн 708,5 тыс., что на 12,9% меньше, чем в 2019 году.