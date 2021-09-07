Вторник, 7 Сентября 2021 17:39

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол Японии в РА Масанори Фукусима в ходе встречи 7 сентября с удовлетворением подчеркнули сформировавшиеся между двумя народами и странами тесные дружественные отношения и выразили обоюдную готовность приложить усилия для их укрепления и дальнейшего развития.

Как сообщает пресс-служба МИД, в этом контексте Мирзоян отметил, что Армения придает большое значение расширению сотрудничества с Японией, исходя из повестки дня японской стороны, направленной на укрепление мира и демократических институтов. В свою очередь Фукусима отметил, что Армения является важным партнером для Японии в построении свободного и открытого миропорядка, основанного на верховенстве права.

Собеседники в качестве перспективных направлений для развития сотрудничества указали такие сферы как торговля и экономика, информационные технологии, культура и молодежный обмен. Коснувшись урегулирования нагорно - карабахского конфликта, Мирзоян высоко оценил перманентное содействие Японии всеобъемлющему и мирному урегулированию в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В свою очередь Фукусима отметил, что правительство Японии оказало содействие лицам, пострадавшим в результате карабахского конфликта и готово продолжить подобное содействие