Вторник, 7 Сентября 2021 16:59

АрмИнфо. Президент Национальной Академии наук Армении Ашот Сагьян и посол Болгарии в РА Калин Анастасов рассмотрели перспективы научного сотрудничества между двумя странами. Как сообщает пресс-служба НАН РА, собеседники обсудили направления возможного сотрудничества научных учреждений двух стран, а также области, представляющие взаимный интерес.

Президент НАН РА указал на необходимость не только восстановления прежних научных связей, но и повышения сотрудничество на качественно новый уровень, с учётом новых потребностей к науке. Он также указал на необходимость углубления сотрудничества в сфере информационных технологий, обратив внимание на успешное сотрудничество в таких областях как астрология, геология и информатика.

В свою очередь посол напомнил об исторических связях между Арменией и Болгарией, и выразил убеждение, что в эти непростые времена важно повышение интереса молодёжи к науке. "Необходимо развивать сотрудничество между молодыми учёными, чтобы у них была возможность для своего становления в научной сфере",- отметил Анастасов. Стороны также обсудили возможности подписания меморандума между Академиями наук Армении и Болгарии.