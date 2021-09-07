Вторник, 7 Сентября 2021 16:55

АрмИнфо. В Ереване министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян встретился с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских государств в сфере внешней политики, урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, а также региональные процессы.

Стороны отметили важность постоянного расширения и укрепления отношений, поддержания высокого уровня сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух армянских республик, а также проведения регулярных дискуссий по широкому спектру вопросов. Во встрече приняли участие генеральный секретарь МИД Арцаха Семен Афиян и постоянный представитель Республики Арцах в Республике Армения Сергей Газарян