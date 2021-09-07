Вторник, 7 Сентября 2021 15:26

АрмИнфо.Повестку отношений Армения-ЕС, основанную на общих ценностях, взаимных амбициях, процесс обеспечения демократического развития и верховенства закона, рассмотрели в ходе встречи министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

Как сообщает пресс-служба МИД Армени, собеседники также отметили важность поощрения взаимодействия в сферах политического диалога, торгово-экономических отношений, образования, транспорта, энергетики и охраны природы

Стороны обратили особое внимание на процесс реализации

инфраструктурных программ на юге Армении.

Особо была подчеркнута необходимость эффективного применения

Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС и

полного использования возможностей сотрудничества, которые оно предоставляет.

Стороны обменялись мнениями о векторе программы Восточного партнерства после 2020 года, а также о работах вокруг предстоящего саммита ВП.

Арарат Мирзоян обратил внимание Андреа Викторин на провокационные действия подразделений ВС Азербайджана, направленных против суверенной территории Республики Армения, которые представляют серьезную угрозу безопасности и устойчивому развитию всего региона.

Собеседники также коснулись гуманитарных проблем, возникших в Арцахе после 44-дневной войны. В этом контексте была подчеркнута актуальность вопроса о безоговорочном возвращении армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.

Мирзоян также отметил важность возобновления мирного процесса по долгосрочному и всеобъемлющему урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ