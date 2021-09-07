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 Вторник, 7 Сентября 2021 14:24
Марианна Мкртчян

Ваграм Думанян отбыл с рабочим визитом в Россию

Ваграм Думанян отбыл с рабочим визитом в Россию

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян 7-12 сентября с рабочим визитом будет находиться в Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Министерства, в Казани министр примет участие в форуме <Россия - Спортивная держава>, а также проводимых на его полях консультациях и обсуждениях, и а заседании Совета СНГ по физической культуре и спорту. В рамках визита запланированы отдельные встречи с руководителями спортивной сферы стран СНГ, а также с руководителями государственных спортивных структур Российской Федерации.

Добавим, что в эти дни министр образования и науки примет участие в первых Играх СНГ в Казани, где Армению представляют 55 спортсменов. 


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