Вторник, 7 Сентября 2021 14:21

АрмИнфо. Генпрокуратура Армения заинтересовалась увеличением дорожно-транспортных происшествий в Котайкской области РА.

Так, согласно пресс-службе Генпрокуратуры РА, исследования показали, что в первом полугодии 2021 года было зафиксирована 72 случая причинения вреда здоровью людей по неосторожности в результате нарушения правил дорожного движения (ПДД), что на 33,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года (54 случая). Случаи ДТП с летальным исходом возросли на 55,6 % или 14 случаев, против 9 в прошлом году.

В ведомстве сообщают, что виновниками ДТП были как водители транспортных средств, и пешеходы, нарушившие ПДД, так и сказались другие факторы, такие как недостатки в дорожном строительстве, инженерно-строительные работы, отсутствие дорожных знаков, тротуаров, освещения, а также камер регулирующих скорость.

Одним из наиболее проблемных участков на территории области является участок села Агавнадзор трассы H28 Раздан-Анкаван, где с апреля 2020 года зафиксировано 3 случая столкновения транспортных средств, приведших к гибели трех лиц. Проблемным также является участок Нор Гех-Егвард дороги H6, где с сентября прошлого года произошло 3 ДТП - 3 человека погибли, еще 6 пострадали.

Проблематична и трасса М4, на участке с 10-16 км поселка Верин Птгни, где только в с декабря 2020 года по август 2021 года зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 5 человек погибли и 5 человек получили телесные повреждения.

По результатам исследования и анализа прокурор Котайкской области Петрос Петросян обратился к заместителю начальника полиции РА с ходатайством о принятии мер на межгосударственной автодороге Ереван-Севан и усилении полицейской службы по контролю дорожного движения в городских районах, установить дорожные знаки, камеры в районах, наиболее подверженных риску дорожно-транспортных происшествий, и предоставить другие необходимые средства для регулирования дорожного движения.