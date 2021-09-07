Вторник, 7 Сентября 2021 14:16

АрмИнфо.Оппозиционные парламентские фракции блоков "Айастан" ("Армения"-ред.) и "Честь имею" разработали и подали заявление в Конституционный суд, которым оспариваются предусмотренные законодательством полномочия председательствующего на заседаниях Национального Собрания.

Согласно сообщению фракции "Айастан", размещенному на ее фейсбуковской странице, оппозиция обвиняет руководство НС в произвольной интерпретации своих полномочий и дифференцированном подходе, "из-за чего нарушается деятельность депутатов и искажается суть представительского мандата парламентариев".

Напомним, что, к примеру, депутат фракции "Честь имею" Анна Мкртчян неоднократно удалялась главой НС из зала заседаний парламента из-за того, что, говоря о премьер- министре Николе Пашиняне, использовала слова "капитулянт", "предатель"