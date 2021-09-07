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АрмИнфо.Оппозиционные парламентские фракции блоков "Айастан" ("Армения"-ред.) и "Честь имею" разработали и подали заявление в Конституционный суд, которым оспариваются предусмотренные законодательством полномочия председательствующего на заседаниях Национального Собрания.
Согласно сообщению фракции "Айастан", размещенному на ее фейсбуковской странице, оппозиция обвиняет руководство НС в произвольной интерпретации своих полномочий и дифференцированном подходе, "из-за чего нарушается деятельность депутатов и искажается суть представительского мандата парламентариев".
Напомним, что, к примеру, депутат фракции "Честь имею" Анна Мкртчян неоднократно удалялась главой НС из зала заседаний парламента из-за того, что, говоря о премьер- министре Николе Пашиняне, использовала слова "капитулянт", "предатель"
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|BC Азербайджана обстреляли населенные пункты в Мартунинском районе Арцаха
|Президент НАН РА и посол Болгарии обсудили возможности развития научного сотрудничества между двумя странами
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|Генпрокуратура Армения заинтересовалась увеличением ДТП в Котайкской области
|Парламентская оппозиция в КС оспаривает действия спикера НС Армении
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|В Кыргызстане началось совместное учение с КСБР Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ <Рубеж-2021>
|Председатель Палаты адвокатов Армении подчеркнул незаконность принудительной вакцинации граждан властями страны
|Сотрудники СНБ Армении задержали гражданина Франции при попытке контрабанды крупной партии наркотиков в страну
|Незаконопослушные водители – угроза безопасности движения на железной дороге
|Железные аисты путей сообщения
|В Армении за сутки зарегистрирован 501 новый случай заражения коронавирусом
|Татоян: Президент Азербайджана в своих выступлениях сеет ненависть в отношении армянского народа
|Арарат Мирзоян рассказал Венди Мортон о ситуации, сложившейся в результате провокационных действий Азербайджана на территории Армении
|Подгузов Пашиняну: ЕАБР выстраивает партнерские отношения с Арменией и намерен расширять свою деятельность в республике
|Китай выразил поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Ушел из жизни неповторимый Жан-Поль Бельмондо
|Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
|Турция и Азербайджан проводят учения в Кашадагском районе Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Еще одна делегация из Армении отправится в Минск на заседание ОДКБ
|Пашинян уволил зампредседателя Комитета госдоходов и замминистра ЧС Армении
|Глава МИД Армении и российский сопредседатель обсудили возобновление мирного процесса по Нагорному Карабаху в рамках МГ ОБСЕ
|Акоп Аршакян рассказал Андрею Климову о последствиях азербайджанской 44-дневной агрессии
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|За сутки в Армении от коронавируса скончалось 13 человек
|Физики НАН РА зарегистрировали важный научный результат по части первичных проявлений осцилляций Рабби в оптическом диапазоне в атомной среде
|Новый российский сопредседатель МГ ОБСЕ провел встречу с главой МИД Армении
|Историк: Широкомасштабное присутствие на Южном Кавказе - иллюзия Анкары
|В Париже открылся четвертый армянский фестиваль
|Защита Сержа Саргсяна подала иск в суд против Хачатура Сукиасяна с требованием публичных извинений
|Гаджиев: Продолжаются дискуссии по правовым механизмам присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|Главы Водного комитета и Уголовно-исполнительной службы освобождены от должностей
|Париж: Франция продолжит оказывать Армении помощь в преодолении последствий карабахского конфликта
|Армянские военные примут участие в учениях <Запад-2021>
|В Армении сохраняются высокие темпы распространения коронавируса
|Госсекретарь США поздравил Арарата Мирзояна с назначением на пост
|В Сербии по запросу Армении, задержан замруководителя миссии Северной Македонии при ОБСЕ
|Кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году откроется показом картины из Каннского кинофестиваля <Колено Ахеда>
|В Ереване отпразднуют 874-летие Москвы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На армяно-грузинской границе произошло очередное землетрясение
|Секретарь Совбеза Армении заявил о готовности начать делимитацию и демаркацию границы с Азербйджаном
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