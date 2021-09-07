Вторник, 7 Сентября 2021 14:14

АрмИнфо.На базе учебного центра <Эдельвейс> Министерства обороны Кыргызской Республики состоялось открытие совместного учения с Коллективными силами быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ (КСБР ЦАР) <Рубеж-2021>.

Как сообщает пресс-служба ОДКБ, участники учения отработают вопросы подготовки и ведения боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства - члена ОДКБ.

В учении под руководством Первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики полковника Артура Темирова принимают участие воинские контингенты и оперативные группы Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), органов, уполномоченных в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, и Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики. Всего более тысячи человек и 150 единиц техники. Задействуются бронетехника (танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства <Тигр>), огнеметные подразделения, артиллерия, в том числе реактивные системы залпового огня, авиация - истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

В ходе торжественной церемонии заместитель министра обороны Кыргызской Республики полковник Алмазбек Карасартов сказал: <Подобные учения проводятся на пространстве ОДКБ регулярно, и не раз доказывали свою эффективность на фоне складывающейся международной и региональной обстановки. С момента проведения на территориях наших государств учений <Рубеж>, нашим вооруженным силам удалось на высоком уровне укрепить боевое братство между нашими странами и повысить уровень совместной боевой готовности в отражении и противодействии современных вызовов и угроз>.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, на церемонии открытия учения, сказал: <Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ОДКБ сохраняет сложный характер. Наиболее неблагоприятной остается обстановка в Центрально- Азиатском регионе, которая развивается на фоне захвата талибами власти в Афганистане, граничащим с Республикой Таджикистан, также в регионе сохраняется высоким уровень активности международного терроризма и религиозного экстремизма>.

Он отметил, что в этом году КСБР ЦАР исполняется 20 лет. <Все эти годы шло их становление и поступательное развитие. Мероприятия оперативной и боевой подготовки, проводимые с командованием и подразделениями КСБР ЦАР, направлены на повышение готовности к выполнению задач по отражению внешней военной агрессии и проведению совместных контртеррористических операций. В государствах - членах ОДКБ Центрально-Азиатского региона за 20 лет проведено 10 совместных учений, 6 оперативных сборов с командованием КСБР ЦАР. Со всей уверенностью можно заявить, что КСБР ЦАР перешли на качественно новый уровень подготовки, готовы противостоять современным вызовам и угрозам>, - сказал генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Основными целями учения <Рубеж-2021> являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления Войск (Коллективных сил) ОДКБ в организации боевых действий и управлении подчиненными войсками (силами), а также повышение слаженности подразделений КСБР ЦАР при выполнении задач в ходе совместной операции.

Коллективные силы быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности предназначены для выполнения задач по обеспечению военной безопасности государств - членов ОДКБ, в том числе для участия в отражении внешней военной агрессии и проведении совместных контртеррористических операций. Группировка КСБР ЦАР в зависимости от характера угрозы может иметь различную структуру, состав и средства усиления, включая авиацию.

Общая численность КСБР ЦАР - около 5 000 человек. В состав национальных формирований (контингентов) КСБР ЦАР государства - члены ОДКБ Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности (Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан) выделяют воинские соединения, части и подразделения постоянной готовности вооруженных сил и других войск, формирований и органов, в которых предусмотрена военная служба, оснащенные высокомобильной военной техникой, сопрягаемыми системами вооружения и связи, а также подразделения боевого, тылового и технического обеспечения.