Вторник, 7 Сентября 2021 14:13

АрмИнфо.Председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян подчеркнул незаконность принудительной вакцинации граждан властями страны.

Так, на своей странице в он сообщил, что в связи с принудительной вакцинацией, которая является антиконституционной, создана инициативная группа, и к ней уже привлечены врачи, юристы, педагоги и другие специалисты. Зограбян добавил, что инициативная группа будет заниматься судебными процессами, а также защитой прав граждан.

Вместе с тем, глава палаты адвокатов подчеркнул, что для профилактики коронавируса принудительная вакцинация невозможна как минимум по двум причинам.

<Статья 25 Конституции не позволяет проводить медицинский опыт на человеке без его согласия. На данном этапе использование полностью непроверенных вакцин - классический пример медицинского опыта. Статья 78 Конституции определяет принцип соразмерности: возможно прибегнуть к определенным шагам, если средства, выбранные для ограничения, достаточны для достижения цели, изложенной в Конституции>, - подчеркнул главный адвокат Армении Зограбян.

При этом он констатировал, что принуждающие к вакцинации в качестве аргументов приводят обществу два обоснования: охрана общественного здоровья и привитый человек легче переносит вирус. <Что касается охраны общественного здоровья, то здесь нужно обратить внимание на то, что вакцины не гарантируют того, что люди не заразятся. Иными словами, эти меры не служат цели охраны здоровья населения. По части тезиса о том, что привитый человек легко переносит вирус, можно вспомнить случаи смерти вакцинированных людей. Кроме того, по закону каждый вправе в письменной форме отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения>, - добавил Зограбян, в этом ключе задав логический вопрос, почему гражданину навязывается обязательная вакцинация, которая является полностью антиконституционным.

Он еще раз подчернил, что вакцинироваться или нет это право и выбор каждого индивидуума. Он призвал предоставить обществу объективную информацию поэтому вопросу, и дать гражданам возможность самим решать вакцинироваться или нет.

Ранее, министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян заявила о необходимости обязательной вакцинации всех работающих граждан с 1 октября текущего года. Лица, отказывающиеся вакцинироваться обязаны будут раз в две недели сдавать ПЦР-тест, либо должны будут уволиться с работы, что противоречит требованиям трудового кодекса.

За прошедшие сутки в Армении провели 4 659 тестов на коронавирус, из коих был выявлен 501 случай заражения (10,7%), выздоровело 398

человек, скончалось - 15, фактическое лечение получает 9702 человека.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 3 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1167 (0,4%).

С момента же вспышки пандемии в Армении провели 1 581 821 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 245 765 граждан, (15,5%), при этом выздоровело 229 957 человек (93,5%), количество летальных исходов достигло 4 939 (2%).