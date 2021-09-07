Вторник, 7 Сентября 2021 12:53

АрмИнфо.Сотрудники Службы Национальной безопасности РА задержали гражданина Франции при попытке контрабанды в Армению крупной партии наркотиков.

Так, согласно пресс-службе СНБ РА, благодаря проведенным оперативно-сыскным мероприятиям были получены сведения о том, что гражданин Франции незаконно приобрел 221,08 г наркотического вещества <Кокаин> для его дальнейшей реализации в Армении.

Вышеуказанный гражданин контрабандой ввез вещество в Армению 3 сентября текущего рейса, прибыв рейсом Ницца-Париж-Ереван.

Он был задержан сотрудниками таможни Армении в аэропорту <Звартноц>. По факту возбуждено уголовное дело, в качестве меры пресечения в отношении задержанного избран арест. СНБ РА сообщает, что предпринимаются меры для выяснения всей цепочки участников преступления