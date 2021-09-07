Вторник, 7 Сентября 2021 11:42

АрмИнфо.6 сентября 2021 года, на регулируемом переезде перегона Спитак-Ванадзор произошло ДТП с участием грузового поезда и автомобиля. Транспортное средство марки Mercedes, водитель которого грубо нарушил правила дорожного движения, выехало на закрытый шлагбаумами железнодорожный переезд и столкнулось с поездом.

По счастливой случайности ДТП обошлось без жертв, однако водитель и члены его семьи (двое пассажиров, в том числе, ребенок) получили травмы разной степени тяжести, а ребенок после оказания первой помощи из больницы г.Спитак был перевезен на дополнительное обследование в г.Ереван.

«Это второе по счету за сентябрь ДТП на железнодорожных переездах и 13-ое - с начала года. Все допущенные ДТП произошли из-за грубейших нарушений водителями правил дорожного движения. Необходимо отметить, что в текущем году рост ДТП отмечается не только на несанкционированных, но и законных переездах. Причем увеличивается количество ДТП в светлое время суток.

ЮКЖД ежегодно инвестирует средства в повышение безопасности на железнодорожных переездах, проводит профилактическую работу среди населения и взаимодействует с Полицией РА в профилактике безопасности движения. Однако, как показывает статистика ДТП, положение дел не улучшается. Дежурный персонал на переездах ведет учет нарушителей правил переезда через пути и данное транспортное средство ранее уже было замечено в нарушении этих правил.

В настоящее время ДТП на железнодорожных переездах, не только представляют опасность для жизни людей и приводят к нарушениям графика движения, но и беспрецедентный рост в 2021 г. ставит под угрозу функционирование железнодорожного транспорта на отдельных участках железной дороги», - отметил заместитель гендиректора-главный ревизор по безопасности движения поездов Южно-Кавказской железной дороги Сергей Арутюнян.

ЮКЖД надеется на скорейшее выздоровление всех пострадавших в ДТП, в очередной раз призывает водителей не нарушать правила дорожного движения, одновременно обращаясь в Дорожной Полиции применять самые строгие меры к водителям, преднамеренно нарушающим Правила дорожного движения. Это позволит сохранить жизнь и здоровье гражданам Республики Армении.