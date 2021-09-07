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 Вторник, 7 Сентября 2021 11:41
Алина Оганесян

Железные аисты путей сообщения

Железные аисты путей сообщения

АрмИнфо.Для многих железная дорога ассоциируется с чем-то нерушимым и стойким, способным выдержать на себе тоннажи грузов, перевозимых на спинах вагонов поездов. Знания многих о железной дороге ограничивается простым понятием о некой металлической конструкции, состоящей из рельсов и шпал.

И только они знают о том, что железнодорожная магистраль представляет собой, на самом деле  гибкий, и даже живой организм. Они - монтеры пути, или как в народе принято их называть <путейцы>.

Человек подобной профессии выполняет самую тяжелую и рутинную работу на железной дороге. И вместе с тем самую важную, без которой невозможно было бы обеспечить функционирование всех звеньев железнодорожной системы. Эта специальность является ключевой на железной дороге. Ведь на личной ответственности путейцев содержание стальной магистрали в справном состоянии, и безопасность движения поездов.

Впервые мне выпала возможность воочию познакомиться с благородным трудом путейца в городе Масис. Мы прибыли на городскую железнодорожную станцию ЮКЖД. И первое, что попалось в глаза - это не полувагоны и поезда, а свитые на каждой опоре контактной сети гнезда аистов. Видеть аиста, в народе говорят, хорошая примета. <Если верить этим приметам, наверное, здешний народ здесь везучий, дела, наверное, идут хорошо. Ведь хотя бы раз на дню, однозначно, одного аиста да увидят>, - подумала я, рассматривая гнезда масисcких птиц. Мои мысли о пернатых прервал сотрудник Масисской станции. Он рассказал, как добраться на Путевую машинную станцию (ПМС) <Масис>, где монтеры пути проводили капитальный ремонт путей с заменой деревянных шпал на железобетонные. Между прочим, эти железобетонные шпалы, как стало уже известно после, производятся  в самой Армении - в городе Ванадзор.

Помимо того, что Масисская ПМС является производственным предприятием, это еще и поставочный пункт. Сюда ввозят материалы из России, которые потом распределяют по станциям в Гюмри, Ванадзор, Севан.

По прибытию на ПМС нас встретил начальник базы Грач Восканян. Сразу стало понятно, что случайных людей на ПМС быть не может. <Руководить производственными процессами на путевой машинной станции невозможно, если не знаешь всех процессов изнутри> - начал он разговор.

Как оказалось, Восканян сделал свои первые шаги на железной дороге еще в далеком 99 году в качестве путейца, после чего был повышен до мастера линии, а с 2009 года уже возглавил производственную базу ПМС в Масисе. Сегодня он руководит бригадой из 30 человек. <Я начинал еще во времена Армянской железной дороги. Мы тяжело работали, преодолевали большие трудности. Сегодня уже все иначе, техника совершенствуется, модернизируется, работа механизированная>, - ностальгирует бывший путеец. Однако сложности, с которыми довелось столкнуться в те времена, сейчас помогают организовывать работу бригады более эффективно. <Сегодня используются технологии для сбора железнодорожного полотна, которые позволяют минимизировать человеческий труд, но обеспечивая при этом высокую производительность. Вот, к примеру, раньше кран опускал поддоны, и мы самостоятельно их доставали, сейчас же все загружается в тележку, которую катят по рельсам и по очереди выкладывают>, - рассказал он.

Когда Восканян работал путейцем, шпалы привозили на полувагонах в перевернутом виде. Монтеры пути вручную, растаскивали шпалы, потом производилась зацепка на трос с обеих сторон. После чего кран переносил  шпалы на другую сторону, выгружая все в куче, где путейцы,орудуя ломом, разбрасывали шпалы весом по 250 кг, переворачивали, разравнивали, и  прокладывали ряд. Рельсы ставили только после установки подкладок, закрутки болтов. Сегодня же на ПМС есть траверса, за которую одновременно крепят 10 шпал и выгружают в нужном месте. После чего устанавливают подкладки, укладывают рельсу, по которой на тележке развозят болты и по очереди их закручивают. Во-первых, сократилось время, во-вторых, в работах принимает участие в два раза меньше работников.

<Путейцев не пугают работа, погодные условия, этот народ закален>, - уверенно заявляет начальник базы. Работа монтера пути действительно не зависит от погодных условий. Неважно, какая погода за окном - идет дождь, снег, метет метель, или невыносимый летний зной, вооружившись ломом, кувалдой и другими инструментами путеец стоит на страже безопасности движения поездов, неся ответственность за каждый километр выстеленного им железнодорожного полотна.  Иными словами, своим трудом отвечает за жизнь пассажиров  и сохранность грузов. Кроме того, в обязанности путейца входит уборка  снега, мусора, травы. <Трава, снег, мусор также не ждут, все необходимо скосить и убрать>, - говорит Восканян.

Если есть работа - ее надо сделать. Но стоит отметить, что нередко на ПМС могут возникнуть непредвиденные ситуации. <Например, я планировал, что сегодня мы проложим рельсы. Но оказалось, что было получено 7 вагонов шпал, а это значит, что их следует выгрузить>, - делиться Восканян.

Кроме того, у бригады путейцев нет права на опоздание -работа выполняется в предоставленные <окна>. Монтеры пути знают, что от скорости и правильности распланированных работ зависит  движение поездов.

<К примеру, если есть план на 5 дней, я всегда стремлюсь выполнить эти работы за 3 дня. Потому что может быть много непредвиденных работ. Из-за этого сотрудники могут лишиться премиальных. С запасом все нужно делать, раньше обозначенного срока, так сказать днем ранее, чтобы было время и на решение других задач>, - говорит начальник бригады.

Сегодня работа на ПМС организована, по его словам, как конвейерная система.  Самое важное в работе - правильно ее завершить, чтобы с утра начать с верной точки. <Моя основная задача - правильно организовать работу. Бригада делает замеры. Дает мне схему, а я в свою очередь должен организовать работу, вместиться в сроки, собрать и загрузить вагоны, обеспечить безопасность>, - рассказывает он

Примечательно, что за всю жизнь Восканян сменил много профессий, работал совершенно в разных областях, начиная от торговли, недвижимости, заканчивая производством, однако дольше всех задержался на железной дороге. <Я и сам не могу понять, нечто магическое есть в железной дороге, какая-то сила, которая держит постоянно фокус моего внимания здесь. Не могу без работы. Без работы человек стареет, ржавеет, как пришедшие в негодность детали>, -  рассказывает начальник бригады.

В выходные ждет понедельника, и даже в отпуску, говорят, его часто можно встретить на ПМС. <Ну конечно нужно приходить, чтобы быть в курсе, знать какая обстановка, на каком этапе идут работы, какие есть проблемы>, - отмечает Восканян.

Однако самым важным в этой работе он считает человечность, чистоту отношений.  <Изначально даю понять, что не работать здесь не получится, в обратном случае перевоспитаю>, - улыбаясь, говорит путеец. Очень важно, чтобы каждый сотрудник знал, что проделанный им труд ценится. В подобном здоровом коллективе, уверен Восканян, сложности возникать в рабочих процессах попросту не могут, или становятся менее заметными.

Исходя из своего опыта, он рассказал, что монтер пути, в первую очередь должен быть добросовестным. Если допустит ошибку, отнесется

халатно к работе, то знает, что создаст дополнительные трудности для себя же и своих коллег. Придется вновь переделывать, вновь тратить свое время и силы.

При всей сложности работы путейца, интересно то, что кто не уходил из ПМС, через некоторое время возвращались обратно. В материальном плане труд путейцев не высоко оценивается, однако, по словам Восканяна, в этой работе заложено нечто большее.<Понимаете, когда ты едешь по линии, которую сам же собрал своими руками, или видишь, как по ней курсируют поезда - это непередаваемое чувство удовлетворенности и гордости. Приходит понимание того, что и ты причастен к этому, осознаешь свою роль в столь глобальном процессе>, - сказал он.

Наблюдая за работой путейцев на масисской ПМС, невольно сравниваешь их кропотливый труд с аистами. Ветку за веткой укладывают птицы, чтобы смастерить гнездо, шпалу за шпалой укладывают монтеры пути, чтобы проложить колею. Так же бережно, как и птицы, относятся дорожные стражи к своему труду, уложенной своими руками дороге. Может, на самом деле, не аисты находятся здесь под охраной, а путейцы охраняются птицами, показываясь в небе, способствуя  благоприятному результату  их труда. Примета ведь есть такая. А не поспоришь. Дела-то идут хорошо.


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