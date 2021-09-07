Вторник, 7 Сентября 2021 11:38

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 4 659 тестов на коронавирус, из коих был выявлен 501 случай заражения (10,7%), выздоровело 398 человек, скончалось - 15.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 7 сентября фактическое лечение получает 9702 человека.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 3 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1167 (0,4%).

С момента же вспышки пандемии в Армении провели 1 581 821 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 245 765 граждан, (15,5%), при этом выздоровело 229 957 человек (93,5%), количество летальных исходов достигло 4 939 (2%).