Вторник, 7 Сентября 2021 10:01

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян продолжает уличать президента Азербайджана в сеянии ненависти и вражды в отношении всего армянского народа, населения Армении и Арцаха.

<На этот раз мы выделили выступления президента Азербайджана в Апшероне 26 августа и отрывки из публичных выступлений во время визита в Шуши 31 августа, которые провоцируют ненависть и вражду по отношению к армянам.

Мы отправили армянский и английский варианты выступлений в Национальное Собрание РА, органы исполнительной власти и правоохранительные органы, а также общественные организации для использования в их деятельности>, - отметил Татоян на своей странице в Facebook.

Вместе с тем он констатировал, что исследования сотрудников Защитника прав человека, мониторинг материалов на азербайджанском языке доказывают, что президент Азербайджана продолжает сеять ненависть в отношении всего армянского народа, населения Армении и Арцаха своими публичными выступлениями и посланиями, угрозами, оскорблениями и враждебностью.

<Более того, его речи явно доходят до фашизма. Последствиями этой политики являются зверства, пытки и убийства, совершаемые азербайджанскими вооруженными силами армянских военных и гражданского населения. Прямые последствия этой политики - нарушение прав приграничных жителей Республики Армения.

В то же время мониторинг показывает, что после каждого такого выступления или сообщения обстреливаются приграничные села, а также позиции Армении, расположенные в непосредственной близости от этих сёл, ситуация накаляется. Имеют место перестрелки, убийства и ранения армянских военнослужащих. То есть, здесь наблюдается четкая причинно-следственная связь>, - добавил Татоян.

При этом он отметил, что сотрудники Защитника прав человека Армении постоянно изучают заявления и выступления властей Азербайджана, чтобы задокументировать свидетельства поддерживаемой государством враждебности и антиармянской политики. <Материалы изучаются из первоисточников на азербайджанском языке. Все это делается для предотвращения нарушений прав человека и устранения существующих нарушений>, - заключил ЗПЧ