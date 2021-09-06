Понедельник, 6 Сентября 2021 19:30

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол Китая в РА Фан Юн, в ходе встречи 6 сентября, обсудили армяно-китайские отношения, основанные на многовековых дружеских связях, подтвердив готовность двух стран предпринять совместные шаги для развития взаимоуважительного и доверительного сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, армянская сторона представила провокационные действия, осуществленные Вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Республики Армения. Посол Китая отметил, что китайская сторона поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении.

Мирзоян назвал важным позицию Китая в контексте всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта.

В свою очередь китайский дипломат отметил, что Китай поддерживает мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, что будет способствовать стабильности всего региона.

Собеседники коснулись сотрудничества стран на многосторонних площадках, в этом контексте была подчеркнута важность идеи гармонизации Евразийского экономического союза с инициативой <Один пояс, один путь>.

Арарат Мирзоян и Фан Юн обсудили меры, принимаемые для преодоления эпидемии коронавируса. Глава МИД Армении поблагодарил Китай за поддержку в борьбе с эпидемией.

Стороны также выразили удовлетворение темпами роста товарооборота. Состоялся обмен мнениями об еще более эффективном использовании имеющегося между двумя странами потенциала в сфере экономического сотрудничества.