Понедельник, 6 Сентября 2021 18:51

АрмИнфо.На 89-ом году ушел из жизни легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо. Об этом сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на его адвоката.

Бельмондо родился в 1933 году во Франции в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Кинодебют состоялся в 1957 году в фильме <Мольер>, но эпизоды с его участием были вырезаны перед самым выходом картины. Славу актеру принесла роль в фильме Жан-Люка Годара <На последнем дыхании> (1959). В первых своих картинах он создал образ молодого бунтаря с неотразимой улыбкой и стал одним из любимых актёров европейской молодёжи. Чаще всего играл острохарактерные роли в комедиях и боевиках. Актер исполнил около сотни ролей. С 2001 по 2008 годы не снимался из-за последствий перенесенного инсульта, затем вернулся на площадку.

Дважды номинировался на премию BAFTA как лучший иностранный актёр: в 1963 году за фильм <Леон Морен, священник> и в 1967 году за фильм <Безумный Пьеро>. В 1989 году удостоен премии <Сезар> за роль в фильме <Баловень судьбы>. В 2011 году удостоен Почётной Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. В 2016 году удостоен премии <Золотой лев> за вклад в мировой кинематограф.

Он являлся Великим офицером ордена Почётного легиона (2019); Командором ордена Почётного легиона (2007); офицером ордена Почётного легиона (1991); Кавалером ордена Почётного легиона (1982); Великим офицером Национального ордена <За заслуги> (2017); Командором ордена <За заслуги> (1994 или 2003 гг); офицером Национального ордена <За заслуги> (1986); Командором ордена искусств и литературы (2006); Кавалером ордена Леопольда I (Бельгия, 2012).