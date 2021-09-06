Понедельник, 6 Сентября 2021 17:50

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 40 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 51-85 на улице Багреванд во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 8, 41, 45, 49, 53, 55, 55а, 55б, 57, 63, 65, 71, 73, 79 на улице Вильнюса, ясли-детский сад N104 в 9-ом Норкском массиве; собственные дома на улицах Авана 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 33-81 на улице Ростоми, 7-49, 36-59, 75-109 на улице Христофори;

11։00-17։00 жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца, 19, 19/1, 21 на улице Н.Тиграняна, 24/2, 24/3, 28 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 23 на улице Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), здание поликлиники N11;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 села Воскеат, Агарак;

12։00-16։00 улицы Гегазник, Тиграна Меца, Алека Манукяна, Сисакяна, Петросяна, Гапанцяна, Туманяна, Касаха, Ереванян, Артака, Арцаха, Грибоедова в городе Аштарак; село Уджан;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично село Арарат;

10։00-16։00 частично села Нор Харберд, Нор Кюри, Овташат, Мармарашен, Аралез, Нор Кянк;

10։30-14։30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично село Айгепат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-14։00 село Аратес; частично села Гохтаник, Гормон;

10։30-14։00 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 частично село Хачик;

в Котайкской области:

10։30-16։30 села Агверан, Арзакан, станции сотовых операторов “Юком”, “ВЕОН Армения”, “Виваселл МТС”, частные дома Бжни и Арзакана, газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 села Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Зовуни Е-2”, ЗАО “Веолия Джур”, ООО “Норма кат”, “А.Шагинян”, ООО ‘Ред груп”, ООО “Н.Н.Миадзуйл”, садоводческая компания “Зовуни”, винный завод, “А.Манукян”, ООО ‘Квадра Констракшн” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично села Гегашен, Гарни; квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома села Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00-15։00 села Мадина, Лернакерт, Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-17։00 села Гюлагарак, Гаргар, Вардаблур, Обардзи, Куртан, Пушкино, Амракиц;

в Сюникской области:

09:20-11:00 жилые дома 1, 2, 3, 4 на улице Теряна в городе Каджаран;

10:00-14:00 села Муцк, Ангегакот, Балак, Шагат и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 село Брнакот;

13:30-17:30 село Корнидзор,

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.