Понедельник, 6 Сентября 2021 17:46

АрмИнфо.Решением премьера Армении Никола Пашиняна с 7 по 10 сентября в Минск отправится еще одна армянская делегация.

Так, ранее АрмИнфо сообщало, что вице-премьер Сурен Папикян (на время отпуска премьер-министра Пашиняна заменял его-ред.) 2 сентября подписал решение, согласно которому, начальник отдела военно-политического сотрудничества Управления военной безопасности Бюро совета безопасности аппарата премьер-министра Армен Абраамян 7- 10 сентября командирован в Беларусь для участия в 19-м заседании Межправительственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству организации договора о коллективной безопасности (МКВЭС ОДКБ) (г. Минск, Белоруссия).

Как сообщает официальный сайт правительства, 6 сентября Пашинян подписал решение, согласно которому в Минск на 19-ое заседание Межправкомиссии по военно- экономическому сотрудничеству ОДКБ отправится также делегация в составе 5 человек - замминистра высокотехнологической промышленности Давида Саакяна (председатель комиссии с армянской стороны), зампредседателя Военно-промышленного комитета МВП Армена Гевондяна, представителей МИД и МЮ.