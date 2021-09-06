Понедельник, 6 Сентября 2021 17:42

АрмИнфо.Заместитель председателя Национального собрания РА Акоп Аршакян встретился с российским сенатором, заместителем секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", председателем комитета по международной деятельности председательства Генерального совета партии Андреем Климовым.

Как сообщает пресс-служба парламента Армении, Аршакян на встрече высоко оценил развитие стратегического и союзнического сотрудничества с Российской Федерацией по всем направлениям и указал на важность углубления парламентского сотрудничества.

Вице-спикер коснулся последствий развязанной Азербайджаном 44-дневной войны, которые не преодолены по сей денью он обратил внимание на то, что Азербайджан не выполняет свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и не возвращает армянских военнопленных и пленных. В этом ключе он выразил признательность российской стороне за постоянное содействие в решении указанных проблем.

Акоп Аршакян также заверил, что партия <Гражданский договор> заинтересована в расширении долгосрочного сотрудничества с партией <Единая Россия>.

В свою очередь Климов особо отметил активное сотрудничество групп дружбы в деле углубления двусторонних парламентских отношений. Он также коснулся задач обеспечения безопасности, вызовов в условиях глобальных изменений в мире, необходимости развития межпартийных связей.