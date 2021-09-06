Понедельник, 6 Сентября 2021 14:16

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения), совместно с официальными представителями автомобилей «Mazda» в Армении - ООО «Скай Моторс» и автомобилей «Suzuki» - ООО «Магяр Авто», запускает новую программу автокредитования, предлагая клиентам приобрести новые автомобили марок «Mazda» и «Suzuki» по улучшенным условиям и по максимально упрощенной процедуре.

В рамках сотрудничества Банк предлагает оформить кредит с предоплатой всего от 10%, по процентной ставке 13.5 - 14.5% годовых (эффективная процентная ставка 16% - 18.8%). Минимальная сумма кредита составляет 1 млн., максимальная сумма - 28 млн. драмов РА.

Оформляя кредит на приобретение автомобиля, клиент получает КАСКО страхование от Банка ВТБ (Армения) на весь срок действия кредита.

Комиссия за рассмотрение заявки не предусмотрена (действуют иные комиссии за выдачу и обслуживания кредита).

Процесс покупки автомобиля в кредит в рамках сотрудничества между Банком и автосалоном, отличают простота, удобство и быстрое принятие решение по кредиту. Клиенты могут подать заявку на автокредит непосредственно в автосалоне, не посещая филиалы Банка. Решение о выдачи кредита принимается за несколько часов.

Сделка купли-продажи автомобиля осуществляется в рамках единственного визита клиента в автосалон, непосредственно между автосалоном и клиентом.

Имея многолетний опыт на рынке автокредитования и учитывая востребованность продукта среди населения, Банк ВТБ (Армения) продолжает разрабатывать выгодные и максимально привлекательные предложения для клиентов, тем самым обеспечивая доступность желаемого автомобиля и комфорт в обслуживании.

Подробную информацию об условиях продукта можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/credits#avtovark#, в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87, а также посетив официальный сайт автосалона по ссылкам https://www.mazdaarmenia.am/ и https://www.suzuki.am/ или позвонив по телефонному номеру (+374) 11-71-17-11.