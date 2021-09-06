Понедельник, 6 Сентября 2021 14:12

АрмИнфо.Научная группа Института физических исследований Национальной Академии наук Армении (НАН РА) во главе с членом- корреспондентом НАН РА Арамом Папояном получила важный научный результат, позволяющий более точно описать люминесцентное (свет-атом) резонансное взаимодействие.

Практически этот результат может быть использован для определения степени монослойной когерентности непрерывного лазерного излучения. Об этом сообщает пресс-служба НАН РА.

Отмечается, что в поле лазерного излучения атом периодически поглощает и испускает фотоны, переходя из одного состояния в другое (так называемые <колебания Рабби>). В атомной среде (газ, где количество атомов миллионы) колебания Рабби могут быть зарегистрированы в момент резкого включения лазерного поля, после чего они постепенно затухают, формируется стационарное состояние (<стационарный> режим взаимодействия). Этот режим сегодня подробно изучен, он является основой многих ценных приложений.

<Проведенный эксперимент на первый взгляд предельно прост. Лазерное излучение проходит через атомные пары рубидия и прошедший свет регистрируется фоторецептором. Стационарный фоторецептор традиционно используется для регистрации стационарных процессов, на выходе записывается вневременной сигнал. Впервые мы использовали высокоскоростной и чувствительный фоторецептор, способный обнаруживать изменения сигнала за очень короткое время (<10-9 секунд). Анализ осциллирующего сигнала с помощью прибора <Быстрое преобразование Фурье> показал, что средняя частота колебаний соответствует частоте колебания Рабби, соответствующей заданной интенсивности лазера.

Результат удивительный, потому что мы имеем дело с постоянным лазерным светом. Возникает вопрос: до какой степени излучение считается <непрерывным>? На самом деле не всякий лазер идеален, его излучение подвержено фазовым обрывам, в результате чего монотонность несколько нарушается. Это подтвердил эксперимент. Мы использовали два разных лазера, флуктуации сигнала были больше для лазеров с большей спектральной шириной. Другими словами, "качество" лазерного излучения можно просто экспериментально описать ", - сказал Арам Папоян.

Отмечается, что результат исследования был опубликован в 2021 году. в авторитетном международном журнале (коэффициент воздействия - 2,125). На сегодняшний день этот научный результат получил положительные отзывы от авторитетных специалистов в данной области И. Новиковой (США), Ч.Адамса (Великобритания), Д. Будкера (Германия), А. Акульшина (Австралия) М. Аузенша (Латвия). Исследования проводились в рамках проекта 18Т-1С234 - <Управление атомными осадками в парах щелочных металлов в режиме нестационарного резонансного взаимодействия> (2018- 2020 гг.), финансируемого по контракту (тематическому) Комитета по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения (2018-2020).