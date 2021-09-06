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АрмИнфо.В Париже открылся четвертый армянский фестиваль, организованный Французской епархией Армянской апостольской церкви.
Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, фестиваль открыли предстоятель Французской епархии, епископ Ваан Ованнисян, посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, мэр восьмого округа Парижа Жан Д'Отсер, мэр девятого округа Парижа Дельфина Буркли, депутат Национального Собрания Франции Сильвен Маяр, постоянный представитель Карабаха во Франции Ованес Геворкян. В рамках фестиваля выступали армянские музыкальные и танцевальные коллективы, в павильонах были представлены армянская кухня и искусство. Заметим, что фестиваль проводится с 2018 года. Идея принадлежит Французской епархии ААЦ
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|Китай выразил поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ
|Ушел из жизни неповторимый Жан-Поль Бельмондо
|Премьер Армении и российский сопредседатель МГ ОБСЕ обсудили пути урегулирования карабахского конфликта
|Турция и Азербайджан проводят учения в Кашадагском районе Нагорного Карабаха
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Пашинян уволил зампредседателя Комитета госдоходов и замминистра ЧС Армении
|Глава МИД Армении и российский сопредседатель обсудили возобновление мирного процесса по Нагорному Карабаху в рамках МГ ОБСЕ
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|Новый российский сопредседатель МГ ОБСЕ провел встречу с главой МИД Армении
|Историк: Широкомасштабное присутствие на Южном Кавказе - иллюзия Анкары
|В Париже открылся четвертый армянский фестиваль
|Защита Сержа Саргсяна подала иск в суд против Хачатура Сукиасяна с требованием публичных извинений
|Гаджиев: Продолжаются дискуссии по правовым механизмам присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе
|Главы Водного комитета и Уголовно-исполнительной службы освобождены от должностей
|Париж: Франция продолжит оказывать Армении помощь в преодолении последствий карабахского конфликта
|Армянские военные примут участие в учениях <Запад-2021>
|В Армении сохраняются высокие темпы распространения коронавируса
|Госсекретарь США поздравил Арарата Мирзояна с назначением на пост
|В Сербии по запросу Армении, задержан замруководителя миссии Северной Македонии при ОБСЕ
|Кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году откроется показом картины из Каннского кинофестиваля <Колено Ахеда>
|В Ереване отпразднуют 874-летие Москвы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На армяно-грузинской границе произошло очередное землетрясение
|Секретарь Совбеза Армении заявил о готовности начать делимитацию и демаркацию границы с Азербйджаном
|Сергей Лавров рассказал об предыстории записки из 6 слов Эдварду Налбандяну в Цюрихе
|Аналитик: Страусиная политика руководства Армении априори неспособна решать проблемы страны
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|Прогноз: С подобной программой правительства и с подобной оппозицией все будет решаться в соответствии с пожеланиями Пашиняна
|ACBA Bank задействовал свой 63-й филиал
|Сотрудник Бюро совбеза аппарата премьер-министра Армении примет участие в заседании межправкомиссии ОДКБ в Минске
|Военные специалисты Минобороны России находятся в Ереване
|Депутат: Безразличие к вопросу Арцаха, не выдвигание его в первоочередную повестку дня говорит о четкой позиции этих властей Армении
|В Армении сохраняются высокие темпы распространения коронавируса
|Шойгу: Несколько десятков воздушных судов МО РФ находятся в воздухе ежечасно и отслеживают ситуацию, в том числе и в Нагорном Карабахе
|Глава МИД Армении с Генсеком ОБСЕ обсудили ситуацию, созданную азербайджано- турецкой агрессией против Арцаха
|Ваагн Хачатрян: В вопросах вооружения Армения должна быть на шаг впереди от самых передовых разработок
|Захарова: Карабахское урегулирование и нормализация отношений между Армений и Азербайджаном остаются в фокусе внимания Москвы
|Захарова: Россия всегда выступала за нормализацию армяно-турецких отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Замминистра территориального управления Армении принял делегацию района Реген земли Баварии
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|С 15 сентября по 15 декабря 2021 года МО проведет трехмесячные учебно-тренировочные сборы резервистов
|У НАТО новый спецпредставитель по Южному Кавказу
|В общинах Степанаван, Капан и Иджеван 14 ноября 2021 года пройдут выборы в ОМС
|Лилия Шушанян освобождена от должности замминистра территориального управления и инфраструктур
|Министр ВТП Армении: Было принято политическое решение не участвовать в мероприятиях, приуроченных 30-летию независимости Арцаха
|В ДТП на дороге Мхчян-Бюраван с участием пассажирского автобуса пострадали 33 человека
|Великобритания выделила полмиллиона фунтов стерлингов на помощь в разминировании территории Нагорного Карабаха и его окрестностей
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