Как сообщает пресс-служба посольства Армении во Франции, фестиваль открыли предстоятель Французской епархии, епископ Ваан Ованнисян, посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, мэр восьмого округа Парижа Жан Д'Отсер, мэр девятого округа Парижа Дельфина Буркли, депутат Национального Собрания Франции Сильвен Маяр, постоянный представитель Карабаха во Франции Ованес Геворкян. В рамках фестиваля выступали армянские музыкальные и танцевальные коллективы, в павильонах были представлены армянская кухня и искусство. Заметим, что фестиваль проводится с 2018 года. Идея принадлежит Французской епархии ААЦ

© 1991-2020 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.