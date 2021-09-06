Понедельник, 6 Сентября 2021 11:00

АрмИнфо."Все еще продолжаются определенные дискуссии относительно дополнительных правовых механизмов, связанных с мандатом российских миротворцев в Карабахе". Как сообщают азербайджанские СМИ, об этом в интервью Би-би-си заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президент Хикмет Гаджиев.

В этом ключе он напомнил, что деятельность и операции российских миротворцев в Нагорном Карабахе осуществляются в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября, подписанным лидерами Азербайджана, России и Армении.

По словам Гаджиева, трехстороннее соглашение от 10 ноября определило политические и в некоторой степени правовые рамки для миротворческих сил: "Что касается дополнительных соглашений и дополнительных правовых механизмов по мандату миротворцев, то между сторонами были первичные контакты по этому вопросу, и определенные прения все еще продолжаются", - добавил он.

Гаджиев также в очередной раз выразил притязания к территориям Нагорного Карабаха, в очередной раз напомнив о временной характере присутствия российских миротворцев в регионе. Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер- министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.