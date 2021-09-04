Суббота, 4 Сентября 2021 16:45

АрмИнфо. Франция продолжит оказывать Армении помощь в преодолении последствий нагорно-карабахского конфликта, который привел к многочисленным жертвам, и, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, будет продолжать искать пути всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Об этом говорится в поздравительном послании министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана Арарату Мирзояну в связи с назначением на пост министра иностранных дел РА.

Как сообщает МИД Армении, в послании Ле Дриан также констатировал, что в последние месяцы Армения столкнулась с рядом проблем в области безопасности, экономики и здравоохранения.

"Хотел бы подтвердить полную поддержку Францией армянского народа, который переживает этот трудный этап. Между Францией и Арменией существуют привилегированные отношения, которые имеют богатую повестку дня, основанную на глубоких исторических и культурных связях. Качество армяно-французского политического диалога обязывает нас углублять наше экономическое сотрудничество в интересах, в частности, разблокировании и диверсификации экономики Армении.

Если инциденты последних месяцев подчеркивают необходимость работы по демаркации и демаркации границ вашей страны, то мы хотим, чтобы положительная динамика недавнего обмена картами минных полей и военнопленными помогла восстановить доверие между сторонами. Франция выступает в роли миротворца в регионе Южного Кавказа и находится рядом с Арменией в достижении столь долгожданного и необходимого мира", - отмечается в послании французского министра.