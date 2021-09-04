Суббота, 4 Сентября 2021 13:38

АрмИнфо. В рамках армяно-российского плана сотрудничества на 2021 год, 4 сентября подразделения ВС РА отправятся на военный полигон <Мулино> Нижегородской области Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, цель поездки - участие в совместных стратегических военных учениях <Запад-2021> и подготовительной фазе, которые пройдут на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь с 10 по 16 сентября.

Учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории РФ и Белоруссии. В ходе маневров будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" проводятся для тренировки и слаживания Вооруженных сил двух стран.