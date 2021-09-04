Суббота, 4 Сентября 2021 13:37

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении провели 4664 теста на коронавирус, из коих было выявлено 621 случаевй заражения, выздоровело 522 человека, скончалось - 12. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 4 сентября фактическое лечение получает 9800 человек.

С момента вспышки пандемии в Армении был зарегистрирован 244 602 случая заражения коронавирусом, при этом выздоровело 228 736 человек, количество летальных исходов достигло 4 904. В общей сложности в стране провели 1 567 094 тестов на коронавирус.