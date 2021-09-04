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АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Арарата Мирзояна в связи с назначением на пост главы МИД Армении. Как сообщает пресс-служба МИД РА, в поздравительном послании, в частности, отмечается:
"Соединённые штаты имеют многолетнюю приверженность содействовать демократическим стремлениям Армении, и мы ожидаем сотрудничества с вами в формировании более прочных двусторонних связей, основанных на общих демократических ценностях.
В качестве страны сопредседателя Минской группы ОБСЕ подтверждаем нашу приверженность работать с вами исодействовать всеобъемлещему и долгосрочному урегулированию нагорно- карабахского конфликта.
Поощряем скорейшее возобновление предметных переговоров в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. Соединённые штаты являются партнёрами вашего правительства в деле развития демократических институтов, борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона, что должно осуществляться параллельно с защитой прав человека и основополагающих свобод. Команда посольства США готова содействовать Вам и вашему правительству в деле сохранения контактов между нашими странами. Вместе мы можем продвигать общие интересы по демократической, процветающей и мирной Армении".
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|Глава МИД Армении с Генсеком ОБСЕ обсудили ситуацию, созданную азербайджано- турецкой агрессией против Арцаха
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|Захарова: Карабахское урегулирование и нормализация отношений между Армений и Азербайджаном остаются в фокусе внимания Москвы
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|У НАТО новый спецпредставитель по Южному Кавказу
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|Лилия Шушанян освобождена от должности замминистра территориального управления и инфраструктур
|Министр ВТП Армении: Было принято политическое решение не участвовать в мероприятиях, приуроченных 30-летию независимости Арцаха
|В ДТП на дороге Мхчян-Бюраван с участием пассажирского автобуса пострадали 33 человека
|Великобритания выделила полмиллиона фунтов стерлингов на помощь в разминировании территории Нагорного Карабаха и его окрестностей
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|Степанакерт: Народ и власти Республики Арцах продолжат с непоколебимой решимостью добиваться международного признания независимости страны
|Делегация Генпрокуратуры России посетит Ереван для обсуждения проблем противодействия незаконному трансграничному перемещению цифровых финансовых активов и коррупции
|Нагорно-карабахский конфликт ожидает своего мирного решения на основе принципов, предложенных сопредседателями МГ ОБСЕ: Пашинян
|Арцах празднует 30-летие независимости
|Главы МИД Армении и Литвы обсудили ситуацию, сложившуюся на границах РА
|Глава МИД Армении: Азербайджан постоянно пытается подвергнуть сомнению целесообразность и эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе
|Мирзоян: Именно с целью сокрытия культурных преступлений Азербайджан долгое время препятствовал визиту экспертов ЮНЕСКО в регион
|Глава МИД Армении назвал условия начала процесса по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном
|Туркменистан направил гуманитарную помощь Афганистану
|Состоялся телефонный разговор между главами МИД Армении и Ирана
|Суд продлил арест главе общины Каджаран Манвелу Парамазяну
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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