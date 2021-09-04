Суббота, 4 Сентября 2021 13:37

АрмИнфо. Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Арарата Мирзояна в связи с назначением на пост главы МИД Армении. Как сообщает пресс-служба МИД РА, в поздравительном послании, в частности, отмечается:

"Соединённые штаты имеют многолетнюю приверженность содействовать демократическим стремлениям Армении, и мы ожидаем сотрудничества с вами в формировании более прочных двусторонних связей, основанных на общих демократических ценностях.

В качестве страны сопредседателя Минской группы ОБСЕ подтверждаем нашу приверженность работать с вами исодействовать всеобъемлещему и долгосрочному урегулированию нагорно- карабахского конфликта.

Поощряем скорейшее возобновление предметных переговоров в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. Соединённые штаты являются партнёрами вашего правительства в деле развития демократических институтов, борьбе с коррупцией, укреплению верховенства закона, что должно осуществляться параллельно с защитой прав человека и основополагающих свобод. Команда посольства США готова содействовать Вам и вашему правительству в деле сохранения контактов между нашими странами. Вместе мы можем продвигать общие интересы по демократической, процветающей и мирной Армении".