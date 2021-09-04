Суббота, 4 Сентября 2021 13:32

АрмИнфо.Правоохранительные органы Сербии на основании международного ордера, инициированного властями Армении, задержали заместителя руководителя миссии Северной Македонии при ОБСЕ в Вене Миле Миленковски.

Миленовски задержали еще 27 августа при пересечении пограничного пункта <Прешево> для въезда в Северную Македонию, но только 3 сентября МИД республики это подтвердило. Сербия действовала по запросу армянской стороны, которая ведет расследование дела, по которому в качестве одного из фигурантов проходит Миленковски.

Примечательно, что дипломат является родственником ныне отбывающего тюремный срок за превышение служебных полномочий бывшего руководителя национальной контрразведки страны Сашо Миялкова. Ранее, в 2018 году, три дипломата Северной Македонии во главе с Миленковски частным бортом вывезли из Армении представителя бывшей власти страны, обвиненного в хищении крупной суммы денег, передаёт ТАСС.