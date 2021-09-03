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 Пятница, 3 Сентября 2021 18:59

В Ереване отпразднуют 874-летие Москвы

В Ереване отпразднуют 874-летие Москвы

АрмИнфо.Москва отмечает свой 874 день рождения. День рождения российской столицы в Ереване широкомасштабно отмечают уже третий год. Инициатором мероприятий является Московский культурно-деловой центр <Дом Москвы> в Ереване.

Как сообщает пресс-служба <Дома Москвы>, график Дня города насыщен и разнообразен: образовательные, культурные, социальные, спортивные мероприятия.  В этом году впервые ко Дню города - 874-летию Москвы, Центр <Дом Москвы> присудил именную премию студенту филологического факультета (специальность: русский язык и литература). Премия станет ежегодной и каждый год будет вручаться лучшему студенту ВУЗа Армении за популяризацию русского языка.

<Москву и Ереван связывают многовековые братские и партнерские отношения, духовное родство, интерес к традициям и обычаям друг друга. В рамках этого сотрудничества наш Центр способствует развитию культурных, образовательных, деловых и гуманитарных связей между столицами наших двух государств, популяризации русского языка, развитию туризма между двумя городами и странами. Уверен, что подобные мероприятия будут способствовать развитию культурного диалога>, - отметил Генеральный директор Центра <Дом Москвы> Ваграм Карапетян.

Мероприятия Дня города Москвы стартовали презентацией книги Михаила Амирханяна <Армения в зеркале русской поэзии>. В книге представлены произведения русских писателей об Армении и армянском народе. К презезнтации в онлай-формате подключились артисты Московского армянского театра, которые прочитали несколько стихотворений, вошедших в сборник.

Своим выступлением порадует молодая талантливая исполнительница народных песен, победительница Всероссийского конкурса <Синяя птица> Юлии Малинова.

В рамках мероприятий, 4 сентября состоится большой праздничный концерт, посвященный 874-летию Москвы, где в сопровождении Национального филармонического оркестра Армении под руководством художественного руководителя и главного дирижера Эдуарда Топчяна, армянские и российские певцы в концерте <7 песен о Москве> исполнят популярные песни композитора Арно Бабаджаняна.

<Бабаджанян и его наследие являются олицетворением армяно-российских культурных связей. Конечно, приоритетом Национального филармонического оркестра является популяризация классической музыки, но мы всегда с удовольствием исполняем эстрадные произведения Бабаджаняна, которые  знают и любят все. Должен отметить, что в концерте принимают участие молодые, талантливые армянские исполнители, с которыми работать одно удовольствие>,- отметил Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян.

В рамках Дня города Москвы, в сотрудничестве с Академией шахмат Армении проводится шахматный турнир. Ежегодным стал также турнир по шашкам, который проводится совместно с Федерацией шашек Армении.

<Уже второй год, мы в рамках Дня города Москвы проводим турнир по шахматам. Подобные мероприятия очень необходимы. Шахматисты двух стран имеют возможность играть друг с другом, узнавать друг друга. Такие турниры еще более укрепляют партнерские взаимоотношения.>,- отметил президент Академии шахмат Армении Смбат Лпутян.

В рамках мероприятий образовательным учреждениям Армении будут переданы учебники и художественная литература.

Мероприятия, посвященные Дню города Москвы завершатся открытием проекта <Северное сияние: Дни российского кино в Армении> и показом первой кинокартины. Предполагаются, что Дни кино станут ежемесячными и во время показа каждой картины в Армению прибудут известные российские деятели кино.

Первым будет представлена картина режиссера Андрея Богатырева <Красный призрак> (2020 г., триллер). Сосценаристами являются Вячеслав Шихалеев, Павел Абраменков, Армен Ватян и Андрей Богатырев. В Армению прибудет генеральный продюсер, основатель и генеральный директор кинокомпании <Росфильм> Татьяна Воронецкая.

Все мероприятия проводятся по инициативе Департамента внешнеэкономических и международных связей г.Москвы, Государственного унитарного предприятия <Московский центр международного сотрудничества> при поддержке Посольства РФ в РА и Мэрии города Еревана


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