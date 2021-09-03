Пятница, 3 Сентября 2021 18:57

АрмИнфо. В приграничной зоне, на армяно-грузинской границе, в 13 км к северо-востоку от села Бавра произошло землетрясение магнитудой 3.3.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, сейсмологические службы Армении зафиксировали подземные толчки 3 сентября в 14:29 по местному времени (по Гринвичу - в 10:29). Очаг залегал на глубине 10 км. Сила толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Толчки ощущалось в селах Сарагюх, Зуйгахпюр, Амасия, Ашоцк, Тавшут, Бавра Ширакской области и Ширакамут Лорийской области, силой в 3 балла.