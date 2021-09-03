Пятница, 3 Сентября 2021 18:55

АрмИнфо. Армения готова к делимитации и демаркации границы, заявил в беседе с журналистами секретарь Совета Безопасности РА Армен Григорян на учениях МЧС в Лусакерте.

По его словам, несмотря на то, что Армения открыто заявила о своей готовности, в настоящее время никаких работ в этом направлении не ведется. "Мы ждем реакции Азербайджана. Надеемся, что Азербайджан также положительно отреагирует и появится возможность для скорейшего начала работ по делимитации и демаркации, чтобы быстрее разрешить кризис, создавшейся на границе", - отметил он.

Коснувшись учений МЧС (самые крупные учения 2021 года), Секретарь Совбеза заявил, что они еще раз показывают какие возможности появились у Армении с течением времени. "Интересно, что на прошлогодних учениях еще не было определенной техники, даже по части дронов есть пополнения: дроны использовались мало, а на этих учениях

- много. И в этом плане проделанная работа очень ценна"- указал Армен Григорян.