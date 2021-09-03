Пятница, 3 Сентября 2021 15:57

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об предыстории записки из 6 слов армянскому коллеге Эдварду Налбандяну в Цюрихе перед подписанием армяно-турецких протоколов по нормализации отношений.

Так, 3 сентября на просветительском марафоне <Новые знания> глава МИД России Сергей Лавров на просьбу рассказать, что стояло за запиской армянскому коллеге перед подписанием армяно- турецких протоколов в 2009 году, где было всего шесть слов: <Эдвард соглашайся на церемонию без заявлений>, в частности отметил, что нужно обрисовать контекст, чтобы всё стало понятно.

<А контекст заключался в том, что где-то в 2008 году, нам армянские друзья сказали, что турки предлагают согласовать документы о восстановлении дипломатических отношений, о нормализации отношений и сотрудничестве, реализации совместных проектов. Мы сказали это очень хорошо, какие-то есть предварительные условия? Сказали, что без предусловий>, - рассказал Лавров, добавив, что потом, когда уже дело дошло подписания, которое было запланировано в Цюрихе и на которое приехали министры Армении и Турции, Госсекретарь США Хилари Клинтон, представительница ЕС и он лично, выяснилось, что есть предусловия.

<Мы должны были стать свидетелями этого серьезного шага. Но, перед самым подписанием выяснилось, что турецкая сторона говорит о готовности подписать все документы, но с оговоркой по Нагорному Карабаху. Текст оговорки расходился с позицией армянской стороны. Я тогда сказал армянскому коллеге, что предупреждал его, поскольку не очень верилось, что будет без предусловий. Но, мы оказались там, где оказались - все приехали и в итоге тупик>, - сказал Лавров. Он добавил, что тогда турецкий министр согласился отказаться от заявления, но уже армянская сторона настаивала на своем заявлении.

По словам российского министра, они сидели смотрели футбол, а два министра спорили и в итоге он тогда предложил, чтобы армянская сторона не настаивала на заявлениях. <В итоге соглашения были подписаны без заявлений, но не были реализованы всё по той же причине

- стороны по- разному видели процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Но, сейчас, когда война уже закончена, сформированы основы для политического процесса, разблокирования всех транспортных и экономических связей, мне кажется будет вполне логично, если наши армянские и турецкие коллеги возобновят усилия по нормализации отношений. Мы готовы самым активным образом этому помогать>, - резюмировал глава МИД России.