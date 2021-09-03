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 Пятница, 3 Сентября 2021 15:41
Наира Бадалян

В Армении предлагают амнистировать осужденных за преступления против военной службы

В Армении предлагают амнистировать осужденных за преступления против военной службы

АрмИнфо.Правительство Армении в лице Следственного комитета предлагает объявить амнистию для осужденных за преступления против военной службы. Проект закона "Об объявлении амнистии", разработанный Следственным комитетом РА, представлен на суд общественности на едином портале правовых актов https://www.e-draft.am/ с 23 августа по 7-ое сентября.

Согласно документу, в результате принятия законопроекта, амнистия коснется лиц, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за преступления, совершенное против военной службы, предусмотренного главой 32 Уголовного кодекса Республики Армения (преступления против порядка военной службы-ред,) - участников военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Объявив амнистию, как считают авторы законопроекта, государство продемонстрирует гуманитарный подход в отношении граждан, совершивших преступления против военной службы, но поддержавших ВС страны во время боевых действий.

"В результате принятия законопроекта будет объявлена амнистия, согласно которой в отношении лиц подозреваемых, обвиняемых или осужденных в совершении преступления небольшой (сроком на 4 года) и средней тяжести (сроком на 6 лет) до 26 сентября включительно, которые с 27 сентября по 9 ноября принимали участие в боевых действиях, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах, будут применены отношения, связанные с объявлением амнистии, а также военнослужащих, подозреваемых, обвиняемых или осужденных за совершение преступления против военной службы, предусмотренных главой 32 УК РА, с 27 сентября 2020 года и до завершения срока действия Военного  положения - 24 марта 2021 года",- говорится в документе.

В то же время, законопроект предусматривает условия, при которых амнистия не будет применена.

Примечательно, что законопроект предусматривает положение о том, что амнистия распространяется также на лица, находящиеся в розыске до вступления в силу данного законодательного акта. Их коснется амнистия, если они до 1 февраля 2022 года включительно лично добровольно явятся в органы уголовного преследования, а если дело находится в производстве суда - в суд.


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