Пятница, 3 Сентября 2021 14:11

АрмИнфо.Глава МИД России Сергей Лавров причислил к прошлогодним российским дипломатическим успехам прекращение войны на Южном Кавказе.

Так, 3 сентября на просветительском марафоне <Новые знания> глава МИД России Сергей Лавров на просьбу назвать дипломатические успехи России в ушедшем году, в частности сказал: <Конечно, говоря о прошлом годе нельзя не упомянуть наши усилия, и прежде всего президента России по прекращению войны на Южном Кавказе и достижению договорённостей о нагорно- карабахском урегулировании. Они сейчас успешно реализуются с участием и нашего Министерства, и Минобороны, и нашего экономического блока, который обеспечивает переговоры по разблокированию всех коммуникаций и всех экономических связей в регионе>.

В числе успехов он также назвал председательство России в БРИКС и ШОС, расширение внешних связей Евразийского экономического союза, в том числе в рамках соглашения между ЕАЭС и Китаем, заключение соглашения между ЕАЭС и АСЕАН, реализацию итогов саммита Россия и Африка и т.д.