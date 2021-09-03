Пятница, 3 Сентября 2021 13:23

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха опровергает дезинформацию Азербайджана по части обстрела азербайджанских позиций в направлении Шуши.

Так, в распространённом заявлении АО НКР, в частности, говорится: <Распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что якобы с 01:00 до 02:15 часов 3 сентября армянская сторона обстреляла одну из позиций в Шуши и после ответных действий, неся потери, отступила, является очередной дезинформацией противника.

Министерство обороны Республики Арцах заявляет, что подразделения Армии обороны строго соблюдают режим прекращения огня и прибегают к ответным действиям только для предотвращения провокаций противника>.