Пятница, 3 Сентября 2021 12:17

АрмИнфо.ACBA Bank открыл 63-й филиал в гипермаркете Garage Mall на улице столичной улице по адресу Мазманяна, 1. Филиал будет оказывать весь спектр услуг, предоставляемых ACBA Bank.

«Чтобы быть ближе к нашим клиентам и партнерам, мы продолжаем развивать филиальную сеть ACBA Bank. «Гараж Молл» - 19-й филиал банка в Ереване и 63-й во всей сети. «Мы стремимся логически выверенные решения и делать все возможное, чтобы предоставлять качественные банковские услуги нашим клиентам», - сказал Акоп Андреасян, генеральный директор АКБА Банка.

В связи с открытием нового подразделения, в филиале «Гараж Молл» до 30 сентября включительно будут действовать особые условия на следующие услуги.

• При оформлении Классического депозита на 12-24 месяцев в драмах годовая процентная ставка составит 9,5% (на 1% больше), в случае долларового депозита - 4,05% (на 0,3% больше), а в случае внесения семейного вклада на срок более 10 месяцев - годовая процентная ставка при драмовом вкладе составит 8,5% (на 1% выше), при долларовом - 3,55% (на 0,3% выше),

• Карты Visa Classic будут обслуживаться бесплатно в течение первого года.

• Карты American Express Cashback будут обслуживаться со скидкой 50% в первый год.

• Карты American Express Blue, обеспеченные наличностью, будут обслуживаться со скидкой в 50%.

• Экспресс-кредиты для бизнеса в драмах РА будут предоставляться по номинальной процентной ставке 10,5-12,2%.

• Visa Business и Карты ArCa Business будут обслуживаться бесплатно для учредителей и руководителей юридических лиц, подписывающих платежный сервис и / или договор онлайн-обслуживания в филиале «Гараж Молл».

Филиал банка «Гараж Молл» будет работать с понедельника по пятницу с 09:30 до 18:00 (кассовое обслуживание: с 09:30 по 16: 30).