Пятница, 3 Сентября 2021 12:13

АрмИнфо.Министр обороны Армении Аршак Карапетян 2 сентября принял делегацию военных специалистов Министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, делегация прибыла в Ереван для участия в очередных переговорах и обсуждениях в рамках армяно- российского двустороннего сотрудничества.

Глава делегации МО РФ, генерал-майор Валерий Жила проинформировал министра обороны Армении о направлениях и объеме предстоящих работ, а также наметил вопросы двустороннего взаимодействия и обсуждения.

В ходе встречи Аршак Карапетян указал на круг вопросов, имеющих приоритетное значение для армянской стороны.