Пятница, 3 Сентября 2021 12:12

АрмИнфо. Непосещение президентом, премьер- министром и спикером Национального собрания Армении Арцаха говорит о нескольких негативных факторах. Такого мнения придерживается депутат оппозиционной фракции <Честь имею>, экс-советник президента Арцаха Тигран Абраамян.

По его словам, и вопрос не столько в непосещении и неучастии в символичных для Арцаха дней, а в целом о явлении.

<Естественно, многие зафиксировали отсутствие руководства Армении в мероприятиях в Арцахе по случаю 2-ого сентября, но вопрос в том, что эти чиновники не посещали Нагорный Карабах с момента завершения войны. Безразличие к вопросу Арцаха, не выдвигание его в первоочередную повестку дня говорит о четкой позиции этих властей. Это отношение к арцахцам и Арцаху>, - считает депутат.

Вместе с тем Абраамян считает, что если этот вопрос рассматривать в призме давления и ультиматумов азербайджанской стороны, и если власти Армении и в этом вопросе действуют по правилам игры продиктованным Азербайджаном, то уже понятно какие события последуют за этим процессом.

<Власти Армении видят свою роль в Арцаха только в гуманитарных вопросах, что также полагаю будет иметь временный характер. Действующие власти вогнали страну в цепочку поражений, где наше государство движется по навязанной уму по повестке, идущей в разрез с интересами Армении и Арцаха>, - заключил депутат.

Заметим, что накануне Арцах отмечал 30-летие провозглашения независимости. В праздничных мероприятиях впервые не участвовало высшее руководство Армении. В мероприятиях принимали участие депутаты парламента РА, а также третий президент Серж Саргсян.