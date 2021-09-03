Пятница, 3 Сентября 2021 12:12

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 6138 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 595 случаев заражения (9,6%), выздоровело 488 человек, скончалось - 16.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 3 сентября фактическое лечение получает 9713 человек.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 3 случая, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1 162 (0,4%).

С момента же вспышки пандемии в Армении был зарегистрирован 243 981 случай заражения коронавирусом (15,6%), при этом выздоровело 228 214 человек (93,5%), количество летальных исходов достигло 4 892 (2%). В общей сложности в стране провели 1 560 430 тестов на коронавирус.