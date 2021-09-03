Пятница, 3 Сентября 2021 12:11

АрмИнфо. Несколько десятков воздушных судов российского военного ведомства ежечасно находятся в воздухе, их перемещения, как и ситуацию в Сирии, Нагорном Карабахе, других регионах мира отслеживает Национальный центр управления обороной (НЦУО). Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"У нас одновременно, ну если взять там любой час из суток, то у нас примерно от 16 до 20 железнодорожных составов, которые едут либо с нашими грузами, либо с нашими людьми в разные уголки страны, до 70 воздушных судов, которые находятся одновременно в воздухе. В общем, здесь все, что касается жизни армии", - сказал Шойгу, общаясь с молодежью в рамках просветительского марафона "Новое знание".

Встреча проходила в стенах НЦУО. По словам министра, отсюда идет управление вооруженными силами на территории России и за ее пределами.

"Это такая система центра управления - управление, всеми сферами жизни вооруженных сил нашей страны, флотом, армией как у нас в стране, так и за рубежом. Это Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Состоит он из нескольких частей. Основное - это, конечно, центр повседневного управления, центр боевого управления. Мы отсюда управляем, собственно, всем - нашим флотом, передвижением грузов, обеспечением армий, обеспечением проведения большой работы в Сирии, наших баз в Киргизии, Армении, управлением силами в Нагорном Карабахе миротворческими, управлением тыловым обеспечением", - сказал Шойгу, которого цитирует ТАСС.