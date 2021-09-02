Четверг, 2 Сентября 2021 20:47

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 2 сентября провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид. Принимая поздравления генерального секретаря ОБСЕ со вступлением в должность министра иностранных дел, Арарат Мирзоян отметил, что Армения особо подчеркивает роль ОБСЕ как региональной организации, основанной на всеобъемлющей и партнерской концепции безопасности.

Как сообщает пресс-служба МИД, Мирзоян также подчеркнул, что армянская сторона заинтересована в углублении сотрудничества на всех трех уровнях - военно- политическом, экономическом и экологическом, а также гуманитарном. В этом контексте обсуждалось продолжение программного сотрудничества с исполнительными органами ОБСЕ, особенно в рамках программы сотрудничества с Арменией.

Стороны коснулись ситуации, создавшейся вследствие азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха. Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость возобновления процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Министр иностранных дел РА также отметил, что Армения привержена установлению прочного мира в регионе, но провокационные действия Азербайджана, в том числе проникновение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Армении, создают новые источники напряженности, подрывая региональную безопасность и стабильность.